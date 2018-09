Buijs hoeft niet te vrezen voor vroegtijdig ontslag bij FC Groningen

Waar FC Groningen na zes duels in deze voetbaljaargang de hekkensluiter van de Eredivisie is, lijkt het woord crisis al te zijn gevallen bij FC Groningen.

Waar Hans Nijland het opneemt voor trainer Danny Buijs, die absoluut niet hoeft te vrezen voor zijn baan bij FC Groningen. Deze week kwam het AD al naar buiten met het bericht dat de club achter de schermen bezig zou zijn met Erwin Koeman, maar Nijland bestempeld dat bericht als pure onzin.

'Als dit verhaal zou kloppen, dan ben ik nog liever vandaag dan morgen weg bij FC Groningen. Ik zou mezelf een onvoorstelbare klootzak, nietsnut en slapjanus vinden. Misselijkmakend zelfs. We zijn amper zes duels met Danny onderweg.'

Voor Buijs is het zijn eerste klus, waar hij eerder langs de lijn stond bij Kozakken Boys. De geruchtenstroom van de afgelopen dagen doet hem dan wel iets, maar hij is er niet zo mee bezig, 'Dit kost alleen maar energie. Ik heb daar geen invloed op. Maar ik weet van mezelf dat ik er alles aan doe. Oké, je maakt fouten, maar daar moet je van leren. Als iemand anders besluit dat het niet goed genoeg is, dan moet je je erbij neerleggen. Ik zou er alleen enorm van balen áls het gebeurt, vooral voor mijn gezin.'

