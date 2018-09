UEFA akkoord over gebruik VAR in de Champions League

Waar er de laatste tijd overal veel te spreken is over de VAR, wordt hij ook vanaf komend seizoen ingezet in de Champions League.

Dit maakte de UEFA woensdagochtend via de officiele kanalen bekend. Buitenom de Champions League moet de VAR ook haar intrede maken in de Europese Super Cup, in de Europa League, tijdens het EK van 2020 en tijdens de finale van de Nations League.

Heden wordt de VAR al gebruikt bij de Bundesliga, LaLiga en de Eredivisie, waar het vanaf komend seizoen dus ook in de Europese duel moet gaan gelden. Ook het EK van 2020 moet worden voorzien van de VAR, waar een jaar later in 2021 ook het tweede Europese toernooi wordt voorzien van de videoscheidsrechter.

'We zijn ervan overtuigd dat we tot augustus 2019 nog voldoende tijd hebben om het systeem te introduceren en om scheidsrechters te trainen. Zo weten we zeker dat de VAR op een efficiënte en succesvolle manier geïmplementeerd wordt in de belangrijkste competitie van de UEFA: de Champions League,' laat Ceferin, de baas van de UFA weten.

