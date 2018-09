Koeman roept drietal Rosario, Bijlow en Danjuma Groeneveld op voor Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft Rosario, Bijlow en Danjuma Groeneveld opgeroepen in de voorselectie van Oranje.

Het drietal heeft hun goede vorm de laatste weken laten zien en krijgt dat terugbetaald door een plek in de voorselectie van Oranje, waar doelman Groeneveld de voorkeur krijgt boven Padt (die afgelopen week voor problemen zorgde).

Danjuma die ook nog voor Nigeria kan kiezen, liet weten: 'Maar ik heb ook de Afrikaanse cultuur in me. Wie weet speel ik ooit voor Nigeria, ik zou er serieus over nadenken als ze me zouden oproepen, maar het zou wel jammer zijn. Want ik wil Oranje halen.'

Opvallende afwezige zijn Janmaat, Hendrix en ook Berghuis, waar Eljero Elia, Guus Til ook nog aan het rijtje afwezigen werd toegevoegd.

PSV en Ajax zijn hofleverancier met beide vier spelers, waar PSV al Rosario uitgenodigd zag worden, komen daar Jeroen Zoet, Steven Bergwijn en Luuk de Jong ook nog bij. Ajax stuurt het viertal Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Frenkie de Jong naar Oranje.

Op 13 oktober wacht het Nations League duel tegen Duitsland, waarna op 16 oktober de Belgen wachten in een oefenduel in Brussel.

