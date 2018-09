De 21-jarige Pablo Rosario maakt zich bij PSV absoluut geen zorgen om de concurrentie, ook raakt hij niet gauw in paniek wanneer hij een keer niet aan spelen toekomt.

Vervolg: Rosario: Concurrentie? We maken elkaar alleen maar beter bij PSV

''Ik blijf er rustig onder. Wij hebben een heel goede selectie en als ik volgende week niet speel, is het geen reden direct bij de pakken neer te zitten. Natuurlijk wil ik voetballen en wil ik ook blijven spelen. Maar uiteindelijk doen we het met z'n allen en moeten we als team vechten,' aldus Rosario.

Ook met de komst van Mexicaan Gutierrez raakt Rosario niet in paniek, ''Het is voor iedereen de bedoeling het de trainer zo lastig mogelijk te maken. Ook voor Guti, hij wil laten zien wat hij kan. Voor ons is het alleen maar goed dat hij de kwaliteit in het team omhooghaalt als hij erin komt, net als Bart Ramselaar en Donyell Malen. We pushen elkaar naar een hoger niveau, daar worden we allemaal sterker van.'

Rosario zelf merkt wel dat hij wekelijks stappen maakt, 'Als ik zie hoe ik vorig seizoen op het veld stond en nu, dan is dat wel een heel groot verschil. Dat heeft met mijn ontwikkeling en de minuten die ik speel te maken. Uiteindelijk word ik alleen maar beter als ik speel, dan leer ik ook beter met de druk omgaan. Het is nu zaak te blijven groeien. Dat ik dan in één week Barcelona uit en Ajax thuis mag spelen, dat helpt daarbij.'

PSV gaf eerder deze week al aan om tafel te gaan om het contract van de 21-jarige middenvelder te verlengen.

Rosario: Concurrentie? We maken elkaar alleen maar beter bij PSV

Een korte samenvatting: De 21-jarige Pablo Rosario maakt zich bij PSV absoluut geen zorgen om de concurrentie, ook raakt hij niet gauw in paniek wanneer hij een keer niet aan spelen toekomt..