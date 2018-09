De Duitse voetbalbond heeft haar beklag gedaan bij de UEFA over de uitlatingen van Van Praag.

Vervolg: Duitse bond klaagt bij UEFA over uitlatingen Van Praag

Duitsland is samen met Turkije in de race om het WK van 2024 binnen te halen, waarover donderdag in Nyon wordt gestemd. Van Praag heeft een van de 17 stemmen die uitgebracht kunnen worden, waar de Duitse bond van mening is dat Van Praag niet neutraal is.

De Duitse voetbalbond greep in en stuurde de UEFA een brief met hierin hun beklag over Van Praag. Waar Van Praag eerst een trouwe volger was van de Duitse bond, lijjkt hij nu fel tegen.

Duitse bond klaagt bij UEFA over uitlatingen Van Praag

Een korte samenvatting: De Duitse voetbalbond heeft haar beklag gedaan bij de UEFA over de uitlatingen van Van Praag..