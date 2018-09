Derby County schakelt Mourinho en United uit in League Cup

Op Old Trafford was het grote Manchester United niet opgewassen tegen de ploeg van Frank Lampard, wat na strafschoppen aan het langste eind trok.

De ploeg van Lampard wist het grote Manchester United voor eigen publiek uit te schakelen in de League Cup. United wist laat in de blessuretijd via de Belg Fellaini nog op 2-2 te komen, maar de verlenging was niet aan United besteed om de ploeg die een niveau lager uitkomt van de mat te vegen.

Na de strafschoppenserie was het Derby County wat via een score van 7-8 aan het langste eind trok en United uit de League Cup knikkerde.

