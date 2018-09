Dinsdagavond hebben de amateurs van AFC geschiedenis geschreven, in het KNVB bekertoernooi werd Telstar met 3-0 teruggestuurd.

Vervolg: Amateurs AFC zorgen voor stunt in bekertoernooi

De 3-0 zege was een evenaring van een van de grootste zeges van een amateurclub in het KNVB bekertoernooi. AFC trainer Ulrich Landvreugd was maar wat trots na afloop. 'We kunnen Telstar aan, dat heb ik vooraf mijn spelers verteld, maar dat wij met 5-0 zouden winnen had ik ook niet verwacht.'

'We speelden goed en waren onze tegenstander uit Velsen op alle fronten de baas. Al mijn spelers hebben ooit op het niveau van Telstar gespeeld. Ze hebben ook meer ervaring. Alleen op het fysieke vlak komen zij tekort, maar dat was vandaag zeker niet te zien.'

