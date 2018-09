Hans Nijland weerspreekt crisis bij FC Groningen

Afgelopen weekend werd het woord crisis in de mond genomen bij FC Groningen, waar de situaties zich opstapelen.

De druppel leek de situatie van doelman Padt die afgelopen weekend de regels overtradt in de trein en FC Groningen in een zwart daglicht zette. 'ls mensen me vragen of het crisis is, zeg ik nee,' aldus Nijland van FC Groningen. 'Maar het zou raar zijn als ik, nu we ervoor staan zoals we ervoor staan, op dit moment helemaal zorgeloos door het leven ga. Natuurlijk niet. Maar het kwartje zal toch wel een keer de goede kant opvallen?.'

