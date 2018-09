Het lijkt erop dat men bij Ajax nog allerminst tevreden is na de oorwassing tegen rivaal PSV, waardoor de winterse versterking alweer wordt genoemd.

Vervolg: Magallan staat opnieuw voor transfer naar Ajax komende winter

Lisandro Magallan lijkt opnieuw in beeld bij de Amsterdammers, daar waar het Braziliaanse Boca Juniors de prijs voor Lisandro Magallan met een miljoen dollar heeft verlaagd. Hierdoor hoeft Ajax komende zomer slechts 7.3 miljoen euro neer te tellen voor Lisandro Magallan.

De Argentijnse crisis is het voordeel voor Ajax, waardoor de Argentijnse Peso tegenover de euro goedkoper wordt. Maar de sportieve redenen blijven de boventoon drijven, waardoor Lisandro Magallan aankomende winter alsnog de overstap naar Amsterdam kan overkomen.

Daarbij komt ook nog eens dat talent Leonardo Balerdi hoger in de pikorde staat dan Magallan, waardoor Magallan kan vertrekken. Of Ajax de verdediger nog met bovenwaardige interesse volgt is nog maar de vraag, maar na de blessure van De Ligt lijkt het een mogelijjke optie voor de Amsterdammers.

