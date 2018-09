Cocu spreekt van beste wedstrijd van het seizoen tegen Besiktas

Waar de druk hoog is bij het Turkse Fenerbahce, lijkt Cocu zichzelf de beste man te vinden om de club er weer bovenop te krijgen.

Na de remise tegen Besiktas van maandagavond, lijkt Cocu aan te geven dat hij de wedstrijd de beste vond tot nu toe van dit seizoen. 'Ik vond vooral onze eerste helft zeer goed', oordeelt Cocu op de clubwebsite van Fenerbahçe. 'We speelden aanvallend voetbal en lieten Besiktas niet in de wedstrijd komen. We kregen vier of vijf grote kansen, maar vergaten het steeds af te maken. De tegenstander scoorde met het eerste schot dat zij losten en dat kwam hard aan bij ons.'

Fener keek maandagavond in de rust tegen een 0-1 achterstand aan, maar wist zichzelf terug te vechten. Cocu hoopt dan ook dat hij de rust en tijd krijgt om het allemaal goed neer te zetten, 'Laten we samen doorgaan tot het einde. Laten we vechten als één geheel. Geef ons de kans om te laten zien dat we alles willen doen voor onze fans. Natuurlijk zijn we teleurgesteld over vandaag, want wij gingen voor de winst. Wij verdienden het ook om te winnen, maar soms krijg je niet waar je recht op hebt.'

Waar eerder in de Europa League tegen Dinamo Zagreb nog werd gefaald, prees Cocu maandagavond de ploeg. 'Ik vond het team ontzettend hongerig. De spelers wilden echt iets rechtzetten voor de supporters. We hebben er alles aan gedaan om te winnen, maar moeten genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. De passie die we vandaag hebben getoond en het spel in de eerste helft geven mij veel voldoening. Als we op deze weg doorgaan, zullen veel van onze problemen verdwijnen.'

'Dit was mijn eerste derby als trainer van Fenerbahçe. De sfeer was indrukwekkend. De fans hebben ons vanavond enorm geholpen. In de eerste helft speelden we het beste voetbal van dit seizoen. Ook in zijn geheel was het onze beste wedstrijd tot nu toe. Hoewel we niet gewonnen hebben, ben ik trots op mijn spelers. Zij hebben vandaag echt de rug gerecht', vervolgde Cocu, die teleurstellend dertiende staat met titelkandidaat Fenerbahçe. 'Daar ben ik natuurlijk niet tevreden over.'

Na de zeperd in de Europa League was er een spoedberaad, waar Cocu openlijk aangeeft, 'Ik wil het ook niet meer over vorige week donderdag hebben. Die wedstrijd waren we extreem slecht. Daarna heb ik gesproken met de president en de directie. Het is moeilijk om het tij te keren, maar ik focus me volledig op mijn werk. Ik heb vanavond een totaal ander Fenerbahçe gezien en wil de fans ook bedanken voor hun steun, al hebben zij alle recht om hun onvrede te laten blijken.'

