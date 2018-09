Woensdagavond in het bekerduel met amateurclub Te Werve lijkt Ten Hag Kasper Dolberg en Lamprou een basisplaats te geven bij Ajax.

Vervolg: Ten Hag gaat weer schuiven in basis: Dolberg en Lamprou voor bekerduel

'Rust is niet het goede woord', zegt Ten Hag dinsdag op het clubkanaal. 'Wij zullen een elftal neerzetten dat moet gaan winnen. En wij zullen iedereen gebruiken die daarbij nodig is,' waar Ten Hag gaat kijken welke spelers hij rust kan gunnen woensdag. Wij willen elke competitie winnen en zullen daarbij in de regel met het sterkste team aantreden.'

Waar de oefenmeester van Ajax vele wijzigingen kan doorbrengen in zijn elftal voor woensdagavond, 'Het is niet uitgesloten dat we woensdag met een andere keeper aantreden dan Andre Onana, dat Kostas (Lamprou, red.) gaat keepen.' Dat betekent niet dat de Griekse reservedoelman de rest van het bekertoernooi keept. 'Maar het is aannemelijk dat hij speeltijd krijgt.'

Voor de teruggekeerde Dolberg lijkt een basisplaats gereserveerd woensdagavond, 'Het zou zomaar kunnen dat hij woensdag gaat starten. Hij heeft natuurlijk vrijdag (bij Jong Ajax, red.) en zondag een halve wedstrijd gespeeld, dat duidt erop dat hij in het ritme aan het komen is. Dat heeft-ie ook nodig om weer echt belangrijk te worden.'

De geblesseerde De Ligt is woensdag ook nog niet van de partij, 'Zondag was te kort dag, hij was niet honderd procent, het was niet goed genoeg. Het was medisch gezien niet verantwoord', zei Ten Hag. 'Ik verwacht dat hij in de loop van de week opknapt en er tegen Fortuna Sittard weer bij kan zijn.'

