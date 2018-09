PSV verloor het eerste Champions League duel van FC Barcelona, maar wist daarna de topper tegen Ajax ruimschoots in een 3-0 zege om te zetten.

Vervolg: Van Bommel waakt voor onderschatting: Nu juist laten zien hoe het ervoor staat

Woensdagavond wacht Excelsior Maassluis in de KNVB beker, waar Mark van Bommel het treffen met de amateurs ziet als mooie uitdaging. 'Je hoort mij niet zeggen dat het vervelend of rot is om morgen weer te spelen', zegt Van Bommel dinsdagmiddag echter op de clubwebsite. 'Ik zie het als een mooi moment om te laten zien dat we ver in onze ontwikkeling zijn.'

Natuurlijk realiseert Van Bommel zich dat het contrast groot is tussen woensdagavond en de afgelopen week, 'De omstandigheden zijn heel anders. Je gaat van een stadion naar een amateurcomplex met 3.500 man, die heel dicht op het veld – van kunstgras – staan. Maar als speler had ik geen enkel probleem om me daarvoor te motiveren. Het is juist de uitdaging om hetzelfde spel te laten zien

De oefenmeester van PSV wilde nog niets kwijt over een opstelling en eventuele wijzigingen, hij is in ieder geval niet bang voor blessures. 'Het zijn niet zomaar amateurs, hè. Het zijn allemaal jongens met een verleden bij topclubs. Zij gaan echt niet de wedstrijd in om ons een schop te verkopen. Ze zullen ons goed aanpakken, maar dat is altijd zo. Zij spelen Tweede Divisie, gewoon een goed niveau. Dicht tegen profvoetbal aan.'

Onderschatting, daar wil Van Bommel met zijn ploeg voor waken, 'Daarom moet je dus onverstoorbaar zijn. Daar zijn we al het hele seizoen mee bezig en de spelers gaan daar goed mee om. We moeten niet euforisch zijn, maar juist op een zelfde manier doorgaan. Dat moeten we ook als het onverhoopt een keer minder gaat. Dat is nu misschien makkelijk om te zeggen, maar het is wel zo. Het is een mooi moment om te laten zien dat we ver zijn.'

