De tegenvallende resultaten bij FC Groningen gaat ze niet in de koude kleren zitten, de club lijkt een plan B achter de hand te hebben.

NOS-verslaggever Jeroen Elshoff weet maandagavond te melden dat FC Groningen een plan B achter de hand heeft wanneer het niet snel beter gaat. 'Ik hoorde zondag uit redelijk betrouwbare bron dat er via via een trainer is benaderd om te kijken wat er moet gebeuren als het zo doorgaat. Er is een plan-B opgesteld. Dat zou Erwin Koeman zijn.'

Sinds afgelopen zomer staat Danny Buijs voor de groep, maar van de zes gespeelde wedstrijden werd er slechts eentje gewonnen. Waar de club denkt aan een andere trainer, wordt de naam van Erwin Koeman genoemd. Koeman is momenteel de rechterhand van Cocu bij het Turkse Fenerbahce, maar de vraag is hoe lang dat nog goed blijft gaan.

FC Groningen wil Erwin Koeman als vervanger Buijs

