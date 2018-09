Waar het Franse PSG dacht met de schrik vrij te komen, heeft de UEFA opnieuw de zaak geopend rondom de financiele situatie van de Franse grootmacht.

Vervolg: UEFA gaat opnieuw kijken naar financiele boekhouding PSG

In de zomer van 2017 wist PSG een slordige 222 miljoen euro neer te leggen voor Neymar van FC Barcelona, waar bovendien ook Kylian Mbappe werd gehuurd van rivaal AS Monaco. De afgelopen zomer kwam daar het echte bedrag van 180 miljoen euro bij in de boekhouding van de Parijzenaren.

De twee transfers wekte opzien bij de UEFA, die nu opnieuw onderzoek gaat doen bij de Franse grootmacht. Eerder had de UEFA al aangekondigd het zaakje te gaan onderzoeken, waar de schrik toen goed in de club zat maar met een sisser het zaakje afliep. Nu moet PSG opnieuw vrezen.

UEFA gaat opnieuw kijken naar financiele boekhouding PSG

Een korte samenvatting: Waar het Franse PSG dacht met de schrik vrij te komen, heeft de UEFA opnieuw de zaak geopend rondom de financiele situatie van de Franse grootmacht..