Cocu en consorten kwam maandagavond goed weg met de remise tegen Besiktas, waar de treffer van Babel na rust ongedaan werd gemaakt.

Of het Turkse Fenerbahce tevreden moet zijn met het punt is nog maar de vraag, na negen officiele duels onder leiding van Cocu werden er slechts twee in winst omgezet. Waar afgelopen week tegen Dinamo Zagred een 4-1 nederlaag werd geleden in de Europa League, gaat het in de Turkse Liga niet veel beter met de ploeg van de oud PSV trainer.

Het leek maandagavond opnieuw een dreun te worden voor Cocu en Fenerbahce, wat voor rust op een achterstand kwam nadat Babel een heupschot vanuit tweede lijn binnen wis te werken.

Tot tien minuten voor tijd moest Fenerbahce wachten op de gelijkmaker, Andre Ayew liet Karius kansloos. Het duel leek nog alle kanten op te kunnen, maar een remise was het resultaat na 90 minuten voetballen. Na zes speelronden heeft Fenerbahce slechts 7 punten en komt uit op plek 13 in de Turkse Liga, Besiktas staat derde.

Cocu komt met schrik vrij na remise tegen Besiktas

