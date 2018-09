Telegraaf: 'Is Ten Hag wel juiste man voor Ajax?'

Het nieuwsblad De Telegraaf haalt hard uit naar Ajax, waar Ten Hag wordt gezien als de rotte appel bij de Amsterdammers.

'Erik ten Hag zal de Ajax-leiding de komende weken moeten overtuigen dat het wél verantwoord is om de huidige, voor bijna veertig miljoen euro vertimmerde selectie die overloopt van kwaliteit aan hem toe te vertrouwen,' begint De Telegraaf.

'Wie de Amsterdammers net als vorig seizoen in de kampioenswedstrijd van PSV op bijna alle fronten zag worden afgetroefd, zou zeggen van niet. Op zijn minst is bijsturing vereist.'

Waar Ajax al eerder tegen Heracles punten verloor, begon Ten Hag nu ook in de verkeerde opstelling tegen PSV, 'Maar de Tukker stikt liever dan dat hij dat toegeeft, bleek wel na het dure puntenverlies in de eerste speelronde. Nadat Matthijs de Ligt definitief afhaakte, kon iedereen voorzien dat Luuk de Jong in het Philips Stadion hét probleem zou worden", zo wordt geschreven. "Daar Frenkie de Jong en Daley Blind tegenoverstellen, was het toppunt van naïviteit en een pijnlijk signaal voor directeur spelersbeleid Marc Overmars: de voor 7,5 miljoen euro van Rapid Wien overgenomen Max Wöber en voor 2 miljoen euro van Fortuna Sittard gekochte Perr Schuurs zijn niet goed genoeg.'

En met Donny v.d Beek op de bank is het opnieuw een crisismoment bij Ajax, 'Het valt nooit met honderd procent zekerheid te zeggen, maar met Van de Beek was Ajax in deze topper waarschijnlijk beter voor de dag gekomen dan met de tegenvallende Carel Eiting of de onzichtbare Lasse Schöne.'

'Toch zei Ten Hag na afloop op de persconferentie met droge ogen het de volgende keer precies zo te doen. Alsof hij niet door heeft dat de vijf punten achterstand, die Ajax door zijn misperen tegen Heracles Almelo en PSV nu al heeft, de kansen op het kampioenschap, waar de club al vier jaar naar smacht, drastisch verkleint.'

Ook werd er gekeken naar het gewonnen duel tegen Vitesse, 'Het past in het beeld van de halsstarrige coach, tot wie zijn assistenten niet of nauwelijks doordringen en die voor het duel bij Vitesse langdurig door meesterscout Tonny Bruins Slot moest worden bewerkt om mét David Neres op tien te spelen. Na de klinkende zege sloeg de trainer zichzelf op de borst vanwege die tactische vondst. Voeg dat bij het feit dat hij na acht, negen maanden én een hele voorbereiding zijn spelers nog steeds niet voor zich en zijn speelwijze heeft gewonnen en dat het de vraag is of dat ooit nog gaat lukken. Ten Hag wordt slechts gedoogd, omdat de resultaten tot PSV goed waren.'

'Iedereen lijkt te vergeten dat de fans in april van dit jaar na PSV-Ajax de spelersbus nog opwachtten voor de slagboom van de ArenA. Nog een aantal ketsers als bij PSV zorgt er ongetwijfeld voor dat het negatieve sentiment weer terugkeert.'

Toch weet De Telegraaf de voordelen op te sommen voor Ten Hag, 'De Eredivisie is dit seizoen dusdanig slecht en de Ajax-selectie zó sterk dat puntenverlies een uitzondering zal zijn. Daarnaast heeft Edwin van der Sar zijn lot aan dat van de trainer verbonden. In de polonaise die Ajax sinds de plaatsing voor de Champions League loopt, kan dit voor een nog gekleurdere evaluatie leiden.'

