Woord crisis valt nu in Roma bij AS Roma: En dat na 165 miljoen investering

De afgelopen seizoen ging er 165 miljoen euro naar nieuwe aankopen, en dat terwijl AS Roma pas een keer wist te winnen dit seizoen.

Een lichte crisis in Rome, waar dit seizoen alleen nog maar nipt werd gewonnen van Torino. Tegen Atalanta Bergamo en Chievo Verona wist AS Roma nog een punt over te houden, AC Milan en Bologna waren te sterk voor de Romeinen.

Het begint rustigaan te rommelen bij AS Roma, waar de morrende fans boos zijn op de club omdat sterkhouders zijn vertrokken afgelopen zomer. Daarbij komt ook nog eens de tribuneplek van Kluivert afgelopen week in de Champions League, de rapen lijken gaar.

clubpresident James Pallotta heeft het al helemaal gehad liet hij merken aan de Italiaanse media, 'Ik walg hiervan.' Waar nu een trainingskamp wordt geeist bij AS Roma om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen.

De trainer van AS Roma laakt de instelling van de spelersgroep, 'Als je 74 procent balbezit hebt en toch met 2-0 verliest, betekent het dat je houding niet goed is. We verloren elk duel met Bologna. We hebben geen tactisch probleem, het probleem is dat de juiste mentaliteit ontbreekt.'

Vorig seizoen ging het ook al niet meer zo lekker bij AS Roma, waar de trainer nu met de handen in het haar lijkt te zitten. 'Ik zou niet weten welk systeem ik de volgende wedstrijd ga gebruiken, omdat ik niet zou weten wat nou het beste team is. Ik moet eerst de juiste spelers vinden en dan ga ik proberen hun kwaliteiten optimaal te benutten. Ik doe er alles aan om het om te draaien.'

