Van Hanegem: 'PSV was effectief en scherp, Ajax figurant'

Willem van Hanegem begint maandag zijn column in het AD over de topper tussen PSV en Ajax.

Waar De Kromme de Eindhovenaren veren in de reet steekt, hekelt hij de instelling bij Ajax. Het contrast is al groot tussen PSV en Ajax weet Van Hanegem te melden, waar het gemis van De Ligt goed merkbaar was bij de ploeg uit Amsterdam. 'Ik zag een PSV dat echt alles op alles zette om te winnen. Dat de duels opzocht en bij balverovering precies wist waar het kon toeslaan. Bij Ajax zag ik gelatenheid. Die Dusan Tadic die de hele wedstrijd naast de scheidsrechter staat om te vertellen wat hij er allemaal van vindt. Je ziet het vaker bij spelers die een bepaalde verantwoordelijkheid krijgen van hun trainer. Die slaan dan door en gaan zich werkelijk overal mee bemoeien. Tadic heb ik niet zien voetballen in Eindhoven, wel heerlijk zien babbelen.'

Ajax doelman Onana zag er volgens Van Hanegem ook niet goed uit, 'Dat Danny Makkelie daar geel gaf aan De Jong, dat vond ik echt schandalig. En al helemaal als de VAR meekijkt vanuit Zeist. Wat zagen die dan? Dat vraag ik me oprecht af. Ook geel voor De Jong? Maar net als Tadic was ook Onana dus met randzaken bezig. En Erik ten Hag ook met dat overbodige praten tegen de vierde man.'

De Kromme ziet Rosario, De Jong en Pererio als uitblinkers bij PSV. 'Ik denk nog altijd dat Ajax op papier meer voetballend vermogen in huis heeft dan PSV. Maar dat wil niet zeggen dat PSV de landstitel niet kan pakken. De ploeg ontwikkelt zich dus sneller dan verwacht en de trainer heeft daar een heel duidelijke hand in. PSV oogt gretig en scherp. Dat Bert van Marwijk zijn schoonzoon helpt, daar zie ik ook wel een meerwaarde in. Ze kennen elkaar goed, Van Marwijk heeft veel ervaring en kan hem bijstaan waar nodig zonder de hele dag in beeld te willen komen.'

'En PSV staat vijf punten voor', vervolgt Van Hanegem. 'Dat is niet heel veel, maar stel nou dat het gat voor de winterstop onverhoopt nog wat groter wordt. Bij Ajax hebben ze een vermogen geïnvesteerd om eindelijk weer eens kampioen te worden. Dat kan daar dan stress opleveren, waarom niet? Zo veel hebben ze niet gewonnen in de Arena de afgelopen jaren.'

