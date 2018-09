Chelsea kijkt op tegen Liverpool: 'Zij zijn in alles al verder'

Voor het Londense Chelsea een week waarin het twee keer tegen Liverpool FC mag uitkomen, een keer in de League Cup en het andere duel in de Premier League.

In de Premier League gaat Liverpool aan de leiding en heeft het nog geen punt laten liggen, waar het in de Champions League ook al haar visitekaartje afgaf en van PSG Wist te winnen. Chelsea is onder de indruk en ziet The Reds dan ook als zware favoriet.

''We gaan tegen een zeer, zeer goede ploeg spelen die al vier of vijf jaar met dezelfde manager werkt,' laat Chelsea trainer Sarri weten. 'Liverpool ligt op dit moment voor op ons, zij zijn een stap verder. Bij Chelsea werken we pas veertig dagen met elkaar samen en door de interlandbreak had ik zelfs nog minder tijd met de spelers.'

Sarri hoopt dat Chelsea snel kan aanhaken aan het niveau van Liverpool, 'Nu is het daar nog te vroeg voor. Wij moeten hard blijven werken om onszelf te verbeteren en hopelijk zijn we over een jaar dan op het niveau van Liverpool.'

