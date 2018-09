Ronaldo opnieuw trefzeker voor Juventus tegen Frisinone

Juventus is na vijf speelronden nog ongeslagen in de Serie A, en Ronaldo lijkt het net nu beter te vinden.

Ronaldo wist vorig weekend pas zijn eerste treffer in het shirt van Juventus te noteren, maar de Portugees lijkt snel gewend. In het zwaarbevochten duel met Frisinona wist Ronaldo diep in de tweede helft opnieuw te scoren. Pas in de 81e minuut was het Ronaldo die op bezoek bij Frisinona de openingsgoal voor zijn rekening mocht nemen, waarna Bernardeschi die in blessuretijd de score nog mocht verdubbelen.

De ploeg van coach Moreno Longo wist zich lang kranig te weren tegen de kampioen van Juventus, maar blijft na vijf speelronden op een punt staan in de Serie A.

