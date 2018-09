Oud verdediger Ben Wijnstekers is onder de indruk van PSV-er Denzel Dumfries, de back maakte in de topper tegen Ajax een indruk op hem.

Wijnsterkers laat in gesprek met De Telegraaf weten: 'Ik vind hem geweldig, Dumfries ging voorop in de strijd en dat was typerend voor PSV. Hij was ongelooflijk agressief in de duels, beet zich vast in zijn tegenstander en bleef maar opkomen. Hij heeft een enorme conditie en was heel irritant voor Ajax. Zo'n speler is heerlijk om in je ploeg te hebben.'

Daar waar PSV afgelopen zomer 5,5 miljoen euro overmaakte naar SC Heerenveen voor Denzul Dumfries. Al heeft de nieuwkomer natuurlijk nog genoeg verbeterpunten, 'Hij is soms te opvliegerig en door zijn enthousiasme maakt hij af en toe onnodige overtredingen. Daar moet hij iets slimmer in worden. En qua opkomen zou hij misschien ook wat meer kunnen doseren.'

Ben Wijnstekers: 'Dumfries doet Arias doen verbleken bij PSV'

