Aad de Mos: Van Bommel wordt een geweldige trainer

Oud PSV trainer Aad de Mos steekt zijn mening over Mark van Bommel niet onder stoelen of banken.

In gesprek met het Algemeen Dagblad laat De Mos weten dat Van Bommel een geweldige trainer gaat worden, 'Van Bommel wordt een toptrainer. Als ik bij de jeugd ga kijken, ga ik graag tussen de dug-outs in staan, om te zien hoe de coaches bezig zijn met die kinderen. De meeste trainers zijn achterafpraters. 'Ja, je had beter zus of zo kunnen doen'. Mark ziet het van tevoren al,' begint Aad de Mos.

'Al moet ik nog wel zien hoe hij straks met zijn eerste tegenslag omgaat. Dat maakt iedere trainer mee. Dan word je pas echt getest.' Maar De Mos heeft ook kanttekeningen voor Van Bommel, 'Mark dacht dat Barcelona de boel wel zou onderschatten, want ze kwamen zo laat aan in het stadion. Nou, dat hebben we gezien. Het is dat Barça in het tweede versnellinkje speelde. Spelen ze in z'n vier, dan wordt het gewoon 7-0 hoor. Lekker, Markie.'

