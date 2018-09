Daley Blind: Geen paniek, ik heb wel eens verder achterop gestaan

Na de blamage tegen PSV liet Daley Blind in gesprek met FOX Sports weten dat het niet goed genoeg was.

'We hebben veel te weinig gecreëerd, daar kunnen we niks over zeggen. Dit is een domper. PSV benutte zijn eerste kansen direct en vanaf dat moment liepen we achter de feiten aan. Na de goals worden de ruimtes groter en konden zij counteren.'

Door de afwezigheid van De Ligt was Blind samen met De Jong de centrale verdediging van de Amsterdammers. Daar waar de keuze volgens Blind niet anders had kunnen zijn. 'Het was een keuze van de trainer. Nee, daar hebben we niet over gesproken. Als je goed staat, kun je al veel oplossen. Maar we stonden niet goed. We hadden vandaag geen recht van spreken.'

Waar nu de vijf punten achterstand niet zoveel doen bij Blind, 'Maar ik heb ook weleens dertien punten achter gestaan: toen waren ze ook aan het springen en dansen en stonden wij aan het eind met de schaal', herinnerde Blind zich. 'Het seizoen duurt nog lang. Maar we hebben nu terecht verloren en moeten aanhaken.'

Ajax aanvoerder Tadic weet dat Ajax moet leren uit het duel met de landskampioen, 'PSV komt graag in de duels, dat was nieuw voor ons', stelde de Serviër, doelend op het feit dat Ajax dit seizoen nog geen andere tegenstander met deze strijdwijze tegenkwam. 'We moeten goed analyseren wat het probleem was, zodat dit niet meer gebeurt. Het is nu belangrijk dat we bij elkaar blijven. We moeten onze fouten accepteren en mannen zijn. Wij zijn Ajax, we houden niet van verliezen, maar we kijken nu weer vooruit.'

