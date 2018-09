Net als vorig seizoen was PSV veel te sterk voor rivaal Ajax, in eigen huis werd met 3-0 gewonnen.

Vervolg: Luuk de Jong: We waren overal de baas over Ajax

PSV aanvoerder Luuk de Jong was trots op zijn elftal, 'We wisten vanaf het begin hoe we het moesten aanpakken', zei De Jong voor de camera van FOX Sports. 'Het is heerlijk dat je de kansen in de eerste helft direct afmaakt, daarmee beloon je jezelf voor de energie die je in de wedstrijd legt. We wisten dat Ajax vroeg druk wilde zetten, daarom gingen wij wat hoger spelen en probeerden we de tweede bal te pakken. Met snelle jongens om mij heen konden we zo voor gevaar zorgen.'

'Ajax kan heel goed voetballen, dat weet iedereen', vervolgde De Jong. 'Wij moesten gewoon heel gedisciplineerd spelen, hard werken met elkaar, en dan kan je ver komen. We hadden het gevoel dat we overal de baas waren. Voor aanvang hadden we nog beelden van de kampioenswedstrijd van vorig seizoen teruggekeken. Dat motiveert je alleen nog maar meer.'

De afwezigheid van De Ligt was voor Ajax een fikse domper, 'Voor mij was het heerlijk om de duels te winnen, om de ballen neer te leggen voor de spelers om me heen', zei De Jong. 'Ik hoopte op meer voorzetten, maar in deze rol kan ik ook belangrijk zijn voor het team.'

De vijf punten die PSV nu voorstaat op Ajax willen zo vroeg in het seizoen nog niks zeggen, 'Maar het is nog vroeg in het seizoen', wilde De Jong niet te vroeg juichen. 'Natuurlijk is dit lekker, maar we weten dat we niet op deze wedstrijd kampioen worden. We moeten gewoon een goede reeks neerzetten.'

