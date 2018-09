Van Bommel: We hebben alle wapens juist ingezet

PSV was met name in de eerste 45 minuten ongrijpbaar voor Ajax, waar de stand na 45 minuten al op 3-0 stond.

'We hebben er alles aan gedaan en in de tweede helft op karakter en werklust de zege binnengehaald. De wedstrijd tegen Barcelona en de reis hadden ons veel kracht gekost, maar we wilden ook tegen Ajax naar voren voetballen,' aldus Van Bommel in gesprek met FOX Sports.

Opnieuw was PSV aanvoerder en aanvaller Luuk de Jong belangrijk, 'Ajax zette ons hoog onder druk, dan is het fijn om de mogelijkheid te hebben de lange bal op Luuk te spelen. Als je even onder druk staat, kun je hem altijd bereiken. Hij is zó belangrijk voor ons, hij kan het spel verdelen met zijn hoofd en dan kunnen we vanuit het middenveld doorvoetballen. Nu heeft iedereen gezien hoe belangrijk hij is, terwijl ik het zes weken geleden al zei.'

Van Bommel genoot van zijn ploeg, 'Eigenlijk haalde iedereen een heel hoog niveau vandaag. Drie mooie goals, ik kan tevreden zijn. Het is mooi om te zien dat iedereen van elkaar weet wat ze moeten doen. Ajax is gewoon een heel goede ploeg, dat hebben ze in Europa laten zien, maar we hadden de wedstrijd goed onder controle.'

Waar oud Ajacied Nick Viergever nu bij de winnaars zit, 'We straalden in alles uit dat we vandaag de punten wilden pakken. Je weet dat Ajax altijd wil voetballen, maar wij zaten lekker in de wedstrijd. We hadden een enorme onverzettelijkheid in ons team. We hebben veel duels gewonnen. Ik was er niet mee bezig dat ik tegen mijn oude club speelde, ik wilde gewoon laten zien wat ik waard ben voor PSV.'

