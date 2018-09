Frenkie de Jong: We moeten nu nederig zijn aan PSV

PSV wist zondagavond rivaal Ajax op een 3-0 nederlaag te trakteren, iets waar Frenkie de Jong nederig over moet blijven.

Frenkie de Jong was van mening dat Ajax niet slecht aan het duel in Eindhoven begon, ''Maar we geven alle goals een beetje weg,' aldus het talent voor de camera van NOS. ' Na de openingstreffer waren we het even kwijt. Als je dan in korte tijd met 3-0 achter komt, dan wordt het wel erg lastig tegen PSV.'

Waar PSV nu vijf punten los staat van Ajax, weet Frenkie de Jong dat het nog vroeg in het seizoen is en er geen man overboord is. Maar nu roepen dat Ajax de beste is kan natuurlijk niet. 'Ik denk dat wij nu nederig moeten zijn, PSV staat vijf punten voor, dus die doen het veel beter op het moment. Wij moeten zelf onze wedstrijden winnen en dan zien we het wel. Ik denk niet dat wij op dit moment in een positie zijn om te roepen dat wij de beste zijn.'

