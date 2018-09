PSV vergroot gat naar 5 punten met nietig en inspiratieloos Ajax

Het was dit weekend weer zover; zondagmiddag traden PSV en Ajax tegen elkaar aan in één van de klassiekers van het seizoen. Trainers Mark van Bommel en Erik ten Hag waren erop gebrand om te winnen om respectievelijk het gat te vergroten en om PSV te passeren.

PSV en Ajax traden aan in dezelfde opstelling als normaal, allebei in een latere 4-2-3-1-opstelling en eerst 4-3-3 dus. Bij Ajax haakte Matthijs de Ligt alsnog geblesseerd af en waren ook Klaas-Jan Huntelaar en David Neres twijfelgevallen. Frenkie de Jong schoof daardoor weer naar achteren en Carel Eiting werd op het middenveld gezet.

Maar het werd niet de wedstrijd van Ajax. Vroeg in de wedstrijd zag Hirving Lozano al dat er achterin met Daley Blind en Noussair Mazraoui ruimte lag en PSV schoof een heel stuk naar voren toen ook zichtbaar werd dat het niet de wedstrijd van Hakim Ziyech en Dušan Tadić was. PSV had nog wel even de tijd nodig om een doelpunt te maken en waar André Onana eerst nog redelijk goed aan het keepen was, hield het na twintig minuten toch echt op toen de Uruguayaanse Gastón Pereiro langs twee Ajacieden kon schieten en met een rollertje Onana kon verschalken. Zowel Blind als Nicolás Tagliafico lieten de bal door hun benen gaan, een slechte start dus voor Ajax.

Ajax kwam het ook niet meer te boven, PSV ramde door en binnen drie minuten was daar ook de 2-0 omdat Onana bij de doeltrap de bal een Jorrit Hendrix geeft, die geeft de bal vervolgens aan Luuk de Jong en de aanvaller van PSV maakt simpel af; 2-0 binnen een half uur. En net na het halfuur was daar alweer nummer drie toen Lozano uit de kluts op één meter kon binnentikken toen de bal bij hem terecht kwam na een schot wat tegen Onana aankwam.

De stand bleef uiteindelijk 3-0, er volgde nog een tweede helft waarbij beide partijen wel vrede had met de huidige score. Invallers Kasper Dolberg en Donny van de Beek konden ook geen potten meer breken voor Ajax en ook debutant Ryan Gravenberch kreeg geen optimale kansen meer. Bij PSV vielen Donyell Malen, Érick Gutiérrez en Bart Ramselaar nog in. De drie wissels konden de wedstrijd vrolijk uittikken.

PSV dus vijf punten los en voor Ajax een flinke klap; de club staat nu op gelijke hoogte met Heracles Almelo en Feyenoord en mag dus de komende weken gaan vechten voor plek twee met de Rotterdammers.

