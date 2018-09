Voorbeschouwing: PSV - AJAX (Eredivisie)

PSV treft zondagmiddag rivaal Ajax in de eerste topper van het nieuwe voetbalseizoen, waar de statistieken langs elkaar worden gehouden.

In de voorgaande 20 ontmoetingen wisten beide clubs evenvaak te winnen van elkaar, alleen wisten de Eindhovenaren twee doelpunten meer te maken dan de Amsterdammers.

PSV wint sinds twee seizoenen thuis alle wedstrijden tegen Ajax, daarbij is PSV nog beter aan de competitie begonnen dan ooit. Met 15 punten uit vijf duels hebben de Eindhovenaren nog niks gemorst, en dat terwijl Ajax al een keer gelijk wist te spelen.

In de Eredivisie is PSV al twee jaar lang ongeslagen in alle thuisduels, 18 september 2016 wist Feyenoord voor de laatste keer met een zege te vertrekken uit de lampenstad.

Wanneer Matthijs de Ligt in actie kan komen zondag, is hij de drie na jongste verdediger die tegen de Eindhovenaren in actie komt en meer dan 50 Eredivisieduels op zijn naam kan zetten.

