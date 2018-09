Waar Ajax maar wat blij is met Frenkie de Jong, staat de middenvelder nu te boek als het grootste talent.

Vervolg: Frenkie de Jong verkocht PSV een 'NEE' en bleef bij Ajax

Maar het had in het verleden ook zomaar anders kunnen lopen en rivaal PSV was met Frenkie de Jong aan de haal gegaan. Waar Frenkie de Jong in de zomer van 2015 het Tilburgse Willem II achter zich liet voor een avontuur in Amsterdam, toonde PSV ook duidelijke interesse.

'Mijn keuze voor Ajax heeft goed uitgepakt en ik zou niet anders willen,' laat het talent weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Jong wist dat de jonge talenten bij Ajax sneller een kans kregen in het eerste, 'Dat heeft ook meegespeeld in mijn keuze. PSV stond daar toen toch minder bekend om. Nu is dat overigens ook weer anders. Ik ben heel blij met hoe het nu loopt.'

Afgelopen zomer wist De Jong zijn contract bij de Amsterdammers te verlengen tot medio 2022.

