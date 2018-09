Manchester City maakt gehakt van Cardiff City en maakt er 5

De Engelse ploeg van oefenmeester Josep Guardiola heeft zaterdagavond zonder al teveel moeite Cardiff City aan de kant geschoven. Een goed gewijzigde basis van City had geen kind aan de ploeg van Neil Warnock en had dan ook een leuke negentig minuten.

Manchester koos voor de 4-3-3-methode van de Spaanse trainer waar er met man en macht wordt aangevallen en er ook snel omgeschakeld kan worden waar nodig. Warnock koos voor 4-4-1-1 om bij een stoot van City in ieder geval met minimaal zes man achterin te staan en bij een counter nog een spits en een schaduwspits te hebben die het werk eventueel kunnen afmaken.

Maar zo’n middagje werd het niet voor Cardiff. Een goal aan de kant van de peperdure ploeg liet even op zich wachten maar na een half uur spelen was daar Sergio Agüero die met de pass van Bernardo Silva wel raad wist. Even later besloot de assistgever van de eerste zelf eens iets te proberen en met een fraaie kopgoal vloog de tweede van de middag alweer achter doelman Neil Etheridge. Ook een derde liet geen lange tijd op zich wachten want de middenvelder İlkay Gündoğan wilde ook weleens scoren en besloot ook even uit te halen, wederom was iedereen kansloos en was het voor rust al gespeeld.

In de tweede helft koos Guardiola voor wat wisselspelers en talenten omdat de drie punten al binnen waren. Het B-elftal kon toch nog een vierde én zelfs een vijfde forceren door Riyad Mahrez die beide goals voor zijn rekening nam. Bij zijn tweede zette hij een verdediger zelfs nog even te kijk toen hij gemakkelijk de bal kon ‘stelen’ en toen met een geplaatst schot Etheridge weer eens liet vissen. Een gemakkelijke middag dus voor City, die door het gelijkspel tegen Crystal Palace op zestien punten staan en Liverpool voor zich moet dulden. Zondag kan Chelsea daar ook nog bij komen en staat Manchester derde.

