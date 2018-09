In speelronde zes van de Engelse Premier League traden Liverpool en Southampton tegen elkaar aan. Op Anfield en daarbuiten is Liverpool ongenaakbaar terwijl het bij Southampton nog steeds zoekende is naar de juiste tactieken en formaties onder trainer Mark Hughes.

Vervolg: Liverpool blijft perfect na zege op Southampton

Hughes koos vandaag tegenover Jürgen Klopp voor een terughoudende 4-1-4-1 met de kopsterke Shane Long in de punt van de aanval met daarachter ‘assistenten’ Pierre-Emile Højbjerg en Mario Lemina. Liverpool stond eigenlijk vrij voorspelbaar weer met een 4-2-3-1-opstelling aan het begin van de wedstrijd met de vaste elf van de Duitse trainer. Liverpool ging vol voor de zege; de club kan dan op achttien punten uit zes wedstrijden komen, een ongeslagen reeks dus nog voorafgaand aan de wedstrijd tegen The Saints. Southampton vecht tegen degradatie en heeft het onderin al moeilijk met clubs als Burnley en Brighton & Hove Albion.

Toch was het Southampton wat beter begon, Liverpool was erg karig en Virgil van Dijk speelde niet zijn beste wedstrijd in het shirt van Liverpool. Wat vroeg al te zien was dat de bal regelmatig uitkwam bij Georginio Wijnaldum of Jordan Henderson en vanuit daar werd de flank bestormd met Sadio Mané of een diepgaande Xherdan Shaqiri.

De 1-0 viel na tien minuten toen diezelfde Shaqiri tegen een speler van Southampton aanschot en Nederlander Wesley Hoedt de bal vervolgens nog raakte en deze achter Alex McCarthy liet komen. Bij Liverpool was de gehele wedstrijden een soort ongelukkige sfeer om de ploeg heen, Mohamed Salah had wel drie keer meer kunnen scoren in de gehele wedstrijd maar het kwam er maar niet van met mislukte hakballen en andere perikelen. Toch viel er een 2-0 door een mooie corner van Trent Alexander-Arnold op Joël Matip die goed binnen kon koppen, zo stond er dus al snel een flinke voorsprong voor de topclub op het scorebord.

Een derde volgde net voor de rust toen Shaqiri een vrije trap vol op de lat uiteen liet spatten. De Egyptische Salah was er vervolgens rap bij en knalde in tweede instantie de derde erin voor de jongens van Klopp.

In de tweede helft vielen er nog minimaal vier à vijf kansen voor Liverpool maar een grotere score dan 3-0 werd het niet meer voor de ploeg. Wel lijkt Van Dijk geblesseerd; hij verliet vroeg in de tweede helft voor Joe Gomez het veld.

Liverpool blijft perfect na zege op Southampton

Een korte samenvatting: In speelronde zes van de Engelse Premier League traden Liverpool en Southampton tegen elkaar aan. Op Anfield en daarbuiten is Liverpool ongenaakbaar terwijl het bij Southampton nog steeds zoekende is naar de juiste tactieken en formaties onder trainer Mark Hughes..