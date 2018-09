In aanloop naar de topper met PSV kreeg Ajax trainer Ten Hag de vraag welk soort speler de selectie van Ajax mist.

In gesprek met Ajax Inside sprak Ten Hag, 'Een soort speler als Lozano, Wij hebben zelf heel goede aanvallers, maar ik denk dat hij gewoon een prima speler is die iets brengt en iemand is die ook met zijn hart speelt. Hij is heel direct naar de goal. Hij heeft natuurlijk ook zijn snelheid en techniek. Hij is een prima speler.'

In de lift

Ten Hag kreeg in zijn beginperiode de nodige kritiek te verwerken, waar hij nu laat weten: 'In de tijd dat ik hier ben heb ik twee wedstrijden verloren (uit tegen Vitesse en PSV, red.), maar die hebben we als team verloren. Dat is uitzonderlijk weinig. De prestaties zijn gewoon goed.'

'Dat was in het voorjaar al. In de zomer zijn we alleen maar beter geworden. We moeten de komende wedstrijden gebruiken om nóg beter te worden.'

Ten Hag: Een speler als Lozano heeft aan een minuut genoeg

