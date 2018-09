Ajacied David Neres mocht afgelopen week voor de eerste keer in de Champions League uitkomen met Ajax, waardoor een jeugddroom al uitkwam.

David Neres droomt nog van debuut bij Gele Kanaries

Nu hoopt Neres dat de volgende droom ook in vervulling gaat en dat hij mag uitkomen voor Brazilie. Neres mocht al wel uitkomen voor Brazilie -20, maar een debuut in de hoofdmacht is nog niet aan de orde geweest, 'Ik ben nog jong. Ik ben mij nog aan het ontwikkelen en nog volwassen aan het worden.'

'Ik heb ook nog maar weinig profwedstrijden gespeeld. Ik moet gewoon hard werken en goed blijven spelen. Dan kom ik er vanzelf.,' aldus de aanvaller in gesprek met de NOS.

Neres kijkt uit naar de topper met PSV, waar dat enkele dagen na zijn Champions League debuut komt. 'Vroeger keek ik thuis altijd met mijn broer naar de Champions League op televisie. Dat ik daar nu zelf in speel, is niet te bevatten. Dat was mijn jeugddroom.'

