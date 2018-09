Heracles blijft verrassen en pakt ook De Graafschap

Heracles Almelo blijft het verrassend goed doen in de Eredivisie, promovendus De Graafschap werd vrijdag met 4-0 aan de kant geschoven.

De 23-jarige Zweed Kristoffer Peterson staat bij Heracles te boek als superspits, waar hij ook tegen De Graafschap het net makkelijk wist te vinden. Javier Vet zorgde met een eigen treffer dat het ijs brak, waarna de Zweed alweer zijn zevende van het seizoen mocht aantekenen.

In de eerste helft leek De Graafschap nog goed mee te kunnen, maar in het tweede bedrijf was Heracles de sterkste ploeg en werd dat opnieuw uitgedrukt met nogmaals twee treffers. Toch was het Kristoffer Peterson die de 3-0 op zijn naam mocht schrijven, waar het tot vijf minuten voor het eind duurde voordat Kuwas het slotakkoord op zijn naam zette met de 4-0.

Door de ruime overwinning is Heracles nu derde in de Eredivisie, met de wetenschap dat alle ploegen nog in actie moeten komen dit weekend.

