Ten Hag lijkt iedereen fit te hebben voor topper met PSV

In aanloop naar het duel met PSV van komende zondag, heeft Ajax trainer Ten Hag nog enkele vraagtekens te beantwoorden.

De Ligt viel geblesseerd uit voor het duel met AEK Athene, terwijl Huntelaar en Neres in het duel met de Grieken vroegtijdig naar de kant moesten. Voor Ajax trainer drie vraagtekens voor het duel met PSV komende zondag.

'Zo hebben we wel wat klachtjes', zegt Ten Hag op de website van Ajax. 'We zullen moeten kijken hoe dit zich herstelt richting zondag. Maar ik ben geen man van zorgen. Woensdag viel Matthijs weg en toen heeft Carel Eiting het fantastisch ingevuld, hij heeft veel voetballend vermogen van achteruit gebracht. En toen Klaas Jan uitviel, viel Donny (van de Beek, red.) geweldig in. Hij maakte een doelpunt en was superbelangrijk voor ons. Dat laat zien dat we een brede kern hebben, met meer dan elf basisspelers. Ik heb dat al vaker betoogd, maar als dat dat in de praktijk wordt gebracht, is dat een goede wetenschap.'

Plezier is terug

De coach van de Amsterdammers ziet dat zijn ploeg weer geniet, 'Ik denk dat je dat op het veld, tijdens de wedstrijden, wel ziet', stelt de coach. 'Ze hebben plezier met elkaar en plezier in de manier waarop we spelen. De kracht van de spelers komt dan ook naar boven, dat is mooi om te zien. Plezier is altijd de basis. Je bent vroeger niet begonnen met voetballen omdat je dacht dat het je werk moest worden, maar omdat het plezier geeft.'

Iets wat Ten Hag ook wil terugzien tegen PSV, 'Het is de nummer één tegen de nummer twee. Natuurlijk hebben we daar ontzettend veel zin in', zegt Ten Hag, die niet veel kwijt wilde over de kracht van PSV: 'Wij kijken vooral naar onszelf. Natuurlijk hebben we met een tegenstander te maken, een ploeg waar we veel respect voor hebben, maar wij kijken vooral naar wat wij zelf beter kunnen doen. Een cruciale wedstrijd? Elke wedstrijd is cruciaal, zo zullen we ook elke wedstrijd benaderen. Het maakt niet uit of we tegen PSV spelen of tegen een andere ploeg: wij willen iedere wedstrijd winnen en beter worden.'

