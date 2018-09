De Argentijn Tagliafico kijkt uit naar het duel van komende zondag tegen PSV, waar de Amsterdammers veel zijn gegroeid ten opzichte van vorig seizoen.

Vervolg: Tagliafico: We zijn ten opzichte van vorig seizoen enorm gegroeid

Vorig jaar stond de Argentijn in de basis bij Ajax toen met het 3-0 klop kreeg van PSV wat toen kampioen van de Eredivisie werd. De Argentijn weet nu dat de Amsterdammers beter voor de dag zullen komen, ''PSV is een heel goed team, we kennen elkaar al lang. Ze zijn vooral erg goed in eigen huis. Maar ik denk dat wij dit jaar sterker zijn. Ik denk dat we nu meer ervaring hebben en sterker zijn in de verdediging. Daar ontbrak het ons vorig seizoen een beetje aan en daar zijn we nu sterker in.'

De 26-jarige Argentijn weet de kwaliteit van PSV, ''Ze hebben heel snelle spelers, die vanaf de zijkanten voor veel gevaar kunnen zorgen, en een heel goede mentaliteit. Zelfs een spits als Luuk de Jong laat zich zakken om mee te verdedigen, dus dat zegt wat over de wil en intensiteit.'

Tagliafico weet dat het duel tegen PSV altijd iets extra's met zich meebrengt, ''Zij staan twee punten boven ons en als wij van ze winnen, krijgen we veel vertrouwen. Dat zou ideaal zijn. Het seizoen is nog lang, maar dit is een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Ik heb er heel veel zin in.'

De afgelopen weken waren voor de Argentijn mooie weken, bij zijn land mocht hij tot twee keer toe de aanvoerdersband dragen, terwijl hij in de Champions League tegen AEK tot twee keer toe wist te scoren, 'Ik ben enorm trots. Ik denk niet dat je vaak droomt van aanvoerder zijn van het nationale elftal. Wel van spelen in het nationale elftal en een WK spelen, maar niet van de aanvoerdersband. Ik had het geluk dat ik de band de laatste twee vriendschappelijke wedstrijden mocht dragen.'

