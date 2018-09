De Deen Nicolai Jorgensen maakte voor Feyenoord vorige week eindelijk zijn lang verwachte rentree, maar raakte midweeks opnieuw geblesseerd.

Vervolg: Gio kan Deen Jorgensen nog niet volledig inzetten tegen FC Utrecht

Waar de Deen hersteld was van een achillesspeesblessure, liep de aanvaller afgelopen week een voetblessure op. Hierdoor kan Van Bronckhorst komend weekend nog geen beroep doen op de Deen in het duel tegen FC Utrecht.

Een basisplek is aan Jorgensen niet besteed, maar wellicht wel een invalbeurt, 'Maar het is voor hem nog niet mogelijk om te starten. Hij heeft heel de voorbereiding gemist, heeft pas vijf minuten in de benen qua wedstrijdritme.'

Vorige week was de Deen nog de uitblinker in het met 1-1 gelijkgespeelde duel met AZ.

Gio kan Deen Jorgensen nog niet volledig inzetten tegen FC Utrecht

Een korte samenvatting: De Deen Nicolai Jorgensen maakte voor Feyenoord vorige week eindelijk zijn lang verwachte rentree, maar raakte midweeks opnieuw geblesseerd..