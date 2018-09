Oud Ajacied en Fin Jari Litmanen volgt zijn oud werkgever nog altijd op de voet, waar hij erg onder de indruk is van de huidige selectie.

Vervolg: Litmanen: Die Matthijs de Ligt is een pareltje van Ajax

De oud voetballer van Ajax laat in gesprek met de Finse media weten: 'Ze hebben enkele getalenteerde jonge spelers, maar ook ervaring. Klaas-Jan Huntelaar is succesvol teruggekeerd en nu is ook Daley Blind terug.'

Waar Litmanen erg te spreken is voor Tadic, Blind en Ziyech, gaat zijn voorkeur uit naar Matthijs de Ligt. 'Maar de grootste parel is Matthijs de Ligt. Hij is negentien, maar is nu al de aanvoerder. Toen hij zeventien was, stond hij in de finale van de Europa League en was hij een van de beste spelers van het veld.'

'Hij heeft alles om een grote speler te worden, maar haast heeft hij niet. De Ligt weet dat hij bij Ajax beter kan worden en hij maakt pas een transfer op het voor hem juiste moment. En als hij gaat, zal hij niet naar een kleine club gaan. Ik denk dat De Ligt direct naar Real Madrid of Barcelona gaat om Sergio Ramos of Gerard Piqué op te volgen. Hij is buitengewoon rijp en getalenteerd.'

Litmanen: Die Matthijs de Ligt is een pareltje van Ajax

Een korte samenvatting: Oud Ajacied en Fin Jari Litmanen volgt zijn oud werkgever nog altijd op de voet, waar hij erg onder de indruk is van de huidige selectie..