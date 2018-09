De pas 17-jarige aanvaller Myron Boadu brak vorige week zijn enkel in het duel met Feyenoord, waardoor het voetbal kalenderjaar er voor hem opzit.

Vervolg: AZ kan Boadu pas na winterstop weer inzetten

De aanvaller is succesvol geopereerd en AZ laat weten dat Myron Boadu na de winterstop weer inzetbaar is, hierdoor komt de piepjonge aanvaller dit kalenderjaar niet meer aan voetballen toe voor de Alkmaarders. 'k heb hem nog niet gesproken, maar ik weet wel wat er aan de hand is,' aldus trainer V.d Brom na afloop van het duel tegen Feyenoord.

'Die jongen heeft zijn enkel gebroken, zo heb ik gehoord van de dokter. Dat is wel zeker. Het is echt een domper.'

Feyenoord wist uiteindelijk met een punt van het veld te stappen tegen AZ, waar beide ploegen niets mee opschoten in de ranglijst. 'Boadu gaat nu het revalidatietraject in en sluit naar verwachting na de winterstop weer aan bij de A-selectie,' meld AZ op de clubwebsite.

