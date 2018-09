Tadic: Er is geen echte favoriet aan te wijzen voor zondag

Zondag ontmoeten PSV en Ajax elkaar in het Philips Stadion, waar er volgens Tadic geen favoriet aan te wijzen valt op dit moment.

'Je kunt zeggen dat het een perfect moment is om PSV te treffen. Wij hebben gewonnen en zij verliezen met 4-0 van FC Barcelona, maar zo zie ik dat niet,' laat Tadic weten in gesprek met NuSport kijkend naar de duels van midweeks in de Champions League.

'Er is nooit een perfect moment, want het is een wedstrijd op zich. PSV-Ajax wordt fiftyfifty.' Tadic ziet ook niet het probleem dat PSV een rustdag meer heeft gehad dan Ajax, 'Het is alleen maar goed dat onze jonge spelers leren om een paar dagen later wéér een topwedstrijd te spelen.'

'We moeten snel herstellen, want het gaat een lastige middag worden. PSV is kampioen en staat bovenaan en wij zijn nu ook aardig bezig. Het is een daarom prachtige wedstrijd voor het Nederlands voetbal, maar we moeten niet doorslaan. Het seizoen is net begonnen, de winnaar zondag is nog lang geen kampioen.'

