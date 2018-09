Zondag staat de Eredivisietopper tussen koploper PSV en runner up Ajax gespeeld in Eindhoven, PSV aanvaller Luuk de Jong heeft er zin in.

Vervolg: PSV spits De Jong: Zondag wordt totaal anders dan dinsdag

PSV verloor midweeks de eerste Champions League wedstrijd op bezoek bij FC Barcelona met 4-0, 'De sfeer is prima. Iedereen kan het denk ik snel weer van zich afzetten,' aldus De Jong in gesprek met FOX Sports.

'Natuurlijk baal je als je verliest, maar we focussen ons op de volgende wedstrijd. Het wordt natuurlijk een heel andere wedstrijd zondag. We willen wat meer ons eigen spel spelen, meer aanvallend domineren. Dat gaat moeilijk worden tegen Ajax, want het is gewoon een heel goede ploeg. Het wordt interessant.'

Vorig seizoen werd Ajax in de kampioenswedstrijd van de Eindhovenaren met 3-0 vernederd, 'Dat was natuurlijk een geweldige wedstrijd. We voelden ons zo sterk. Dat gevoel moeten we ook meenemen naar deze wedstrijd.'

PSV spits De Jong: Zondag wordt totaal anders dan dinsdag

Een korte samenvatting: Zondag staat de Eredivisietopper tussen koploper PSV en runner up Ajax gespeeld in Eindhoven, PSV aanvaller Luuk de Jong heeft er zin in..