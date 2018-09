Juventus wist het eerste groepsduel in de Champions League met 2-0 te winnen van het Spaanse Valencia FC, maar na afloop ging het maar over een ding.

De rode kaart van Cristiano Ronaldo, die na een halfuur spelen naar de kant werd gestuurd door arbiter Felix Brych maakte boze tongen los. Juventus trainer Allegri was het niet eens met de beslissing zijn sterspeler weg te sturen.

Ronaldo werkte Jeison Murillo tegen de grond, iets wat de scheidsrechter ontging. De arbiter moest afgaan op zijn grensrechter, die onverbiddelijk was. Ronaldo werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd.

Ploeggenoot Bonucci wilde niet ingaan op de overtreding van Ronaldo, 'Volgens mij was het een normaal duel. Murillo hield als eerste vast en Ronaldo reageerde daarop. Dat gebeurt wel vaker in het voetbal. Ronaldo was natuurlijk boos na zijn kaart. De scheidsrechter zag wat hij zag, maar hij zag het niet erg goed. Wij bleken ondanks deze tegenvaller sterk.'

Allegri: Alleen de VAR had Ronaldo op het veld gehouden

