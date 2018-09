Onana: 'De mogelijkheid om te vertrekken bij Ajax was er zeker'

Na de 3-0 zege op AEK Athene in de groepsfase van de Champions League, gaf de goalie tekst en uitleg over de afgelopen transferperiode.

'Het was weer fantastisch om te spelen met zo’n sfeer in het stadion,' begint de goalie van Ajax. 'Het deed me denken aan twee seizoenen geleden in de Europa League. De hele stad verliest zichzelf en wij willen ook niets liever dan internationale wedstrijden spelen. Nu moeten we eerste blijven als dat mogelijk is.'

Ook wordt er gevraagd hoe de doelman aankijkt tegen oponenten Benfica en Bayern Munchen, waar de Dutisers wisten te winnen. 'Nee, dat soort spelers maakt me niet zenuwachtig. Ik trainde op mijn zestiende al mee met het eerste team van FC Barcelona. De ervaring voor zulke wedstrijden mis ik nog, maar ik ben voor niemand bang, hoor.'

Een opmerkelijk iets dat Ajax doelman Onana graag de wedstrijd begint aan de kant van het uitvak, 'Begrijp me niet verkeerd, de fans doen niets verkeerd. Ik weet dat we altijd scoren in de eerste helft, dus dan is iedereen in het stadion blij. Dat maakt het voor mij prettiger om de wedstrijd te vervolgen in de tweede helft, met de harde kern achter me. Ik hou niet van boze fans, dus dit is voor mij de beste oplossing.'

Afgelopen zomer leek Onana klaar voor een overstap, maar blijf Ajax toch trouw: 'Het is niet dat er niemand voor me kwam, maar we konden niet weg. Niemand mocht weg van de club, maar het was zeker weten mogelijk om te vertrekken. Het is niet belangrijk welke teams dat waren, want ik zit nu hier en heb nog drie jaar een contract.'

