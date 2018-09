Aanvaller Mounir El Hamdaoui trainde al vanaf begin september mee bij de Rotterdammers, waar hij nu ook een contract heeft getekend tot het eind van het seizoen.

Vervolg: El Hamdaoui keert definitief terug in Eredivisie bij Excelsior

De aanvaller was transfervrij, nadat het contract vorig seizoen bij FC Twente niet werd verlengt. Mounir El Hamdaoui keert nu terug bij de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep en in 2015 naar Tottenham Hotspur transfereerde.

'Dit is zeker een mooi moment,' tekent de aanvaller op de officiele clubpagina van Excelsior. 'Vanaf de eerste dag dat ik mocht meetrainen, voelde het goed. Terugkomen op het oude nest om het zomaar te zeggen. Dat gevoel van thuiskomen was er meteen en nu kan ik ook echt lekker aan de slag. Als ik straks in dit shirt wedstrijden kan spelen, voelt dat helemaal lekker.'

'Mijn intentie was vanaf het begin om hier te voetballen. Voor Excelsior was de afgelopen periode bedoeld om te kijken of ik fit ben. Ik voel me goed en heb er zin in. Ik wil nog heel graag voetballen. Het is uiteindelijk vrij snel gegaan en nu is het eindelijk zover.'

