Gullit: 'Ajax absoluut niet kansloos tegen PSV zondag'

PSV wist dinsdagavond niet te winnen op bezoek bij FC Barcelona in het eerste Champions League duel, en dat terwijl Ajax woensdagavond wel overtuigend afrekende met AEK.

In gesprek met beIN Sports laat Gullit weten: 'Ajax heeft een klein voordeel, maar PSV heeft ook een aantal goede spelers. Van Bommel doet het denk ik heel goed. Ze verloren dinsdag, maar ze lieten een goede indruk achter in die wedstrijd. Ze hebben vertrouwen opgedaan. Ze zijn ook goed begonnen aan de competitie met zes zeges in zes duels.'

Gullit is benieuwd hoe Ajax het gaat doen op het hoogste niveau, 'Ajax heeft maar één keer gelijkgespeeld, dus ik ben benieuwd wat ze vanavond (tegen AEK, red.) laten zien. In de Champions League draait het allemaal om ervaring. Die ervaring maakt je een betere speler. Om op het hoogste niveau te spelen, is een fantastisch gevoel.'

