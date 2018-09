Na afloop van de 3-0 zege op AEK Athene kwam Ajax trainer Ten Hag woorden tekort, de oefenmeester was zeer te spreken over de eerste zege op het Europees niveau.

Vervolg: Ten Hag: 'Eerste horde is genomen, nu op naar meer'

'We hebben een geweldige avond beleefd in een mooie Europese sfeer. Ik heb een heel sterk Ajax gezien dat vanaf de eerste minuut heeft gedomineerd tegen een sterke, goed georganiseerde tegenstander. De eerste helft hebben we geïnvesteerd, in de tweede hebben we gescoord.'

Met het zicht op de wedstrijd tegen Benfica en Bayern Munchen, is het lekker dat Ajax er direct stond in het eerste duel tegen AEK en de winst wist te realiseren. 'De eerste wedstrijd in de poule moet je winnen, net als de thuiswedstrijden. Die eerste stap is gezet en daar mogen we even van genieten.'

En dat terwijl het voorafgaand met een domper begon na de blessure van De Ligt, 'Het is natuurlijk een groot gemis als je aanvoerder uitvalt. Zoals het zich nu laat aanzien is het niet al te ernstig. Of hij tegen PSV kan spelen? Dat kan ik niet zeggen.'

Maar Ten Hag durft niet vooruit te kijken en blikt liever terug naar de momenten van de wedstrijd, 'Ik heb genoten van het spel van Carel Eiting. De goal van Donny van de Beek vond ik geweldig. En als sluitstuk die goal van Nicolás. Bewust? Dat weet ik niet", zei Ten Hag met een grijns. "Ik zal het hem vragen.'

Ten Hag: 'Eerste horde is genomen, nu op naar meer'

Een korte samenvatting: Na afloop van de 3-0 zege op AEK Athene kwam Ajax trainer Ten Hag woorden tekort, de oefenmeester was zeer te spreken over de eerste zege op het Europees niveau..