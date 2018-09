Ajax zit in de Champions League met Benfica, AEK Athene en Bayern Munchen, waar de Amsterdammers de eerste drie punten al in de tas hebben.

Vervolg: Frank de Boer gelooft in CL overwintering voor Ajax

Woensdagavond werd met ruim gewonnen van de Griekse kampioen, met een 3-0 zege stapte Ajax het eerste Champions League duel van het veld. Of Ajax kan overwinteren, Frank de Boer (oud trainer Ajax red.) laat in gesprek met De Telegraaf weten: 'k denk dat het realistisch kan zijn. We weten allemaal dat Benfica een goed team is, maar ook weer niet onoverwinnelijk.'

'Als je ziet hoe Ajax er nu voor staat, dan is het zeker niet uitgesloten. Ik geef ze een goede mogelijkheid voor het bereiken van de volgende ronde,' aldus de 48-jarige Frank de Boer.

