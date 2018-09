Dusan Tadic liet na afloop van het gewonnen duel tegen AEK Athene in gesprek met Veronica weten dat Ajax gewoon thuishoort in de Champions League.

Vervolg: Tadic: Wij als Ajax horen gewoon thuis in de Champions League

Tadic, die de aanvoerdersband om zijn arm mocht dragen tegen AEK omdat Matthijs de Ligt geblesseerd afhaakte, was trots op zijn elftal. 'Dit is een erg mooie avond. Met deze wedstrijd laten we zien dat Ajax in de Champions League thuishoort. Wij zijn erg trots en blij dat we de fans zo'n avond hebben kunnen geven. Dat kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen.'

Ajax kon in de eerste 45 minuten het verzet van de Grieken niet breken, maar na rust was het gedaan met AEK. Tadic was goed voor twee schitterende assists, 'Het is een zware tegenstander, die een goede organisatie heeft. Maar we wisten van tevoren ook al dat ze steeds meer moe zouden worden. Daardoor kregen we ook meer ruimte, dat zag je in de tweede helft.'

Tadic complimenteerde invaller V.d Beek, die goed was voor de 2-0 na zijn voorzet.

Tadic: Wij als Ajax horen gewoon thuis in de Champions League

Een korte samenvatting: Dusan Tadic liet na afloop van het gewonnen duel tegen AEK Athene in gesprek met Veronica weten dat Ajax gewoon thuishoort in de Champions League..