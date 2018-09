Tagliafico scoort tweemaal bij CL debuut Ajax tegen AEK

In de Johan Cruijff ArenA namen Ajax en AEK Athene het tegen elkaar op in de eerste speelronde van de UEFA Champions League. Ajax wilde koste wat kost weer indruk maken in Europa en achteraf gezien zijn de Amsterdammers daar zeker weten in geslaagd.

Ajax trad aan met veel bekende namen en een aanvallende 4-3-3 en Athene was te aanschouwen in een vrij terughoudende 4-2-3-1, de club bleef de gehele wedstrijd het liefst op de eigen helft. De beruchte trainer Marinos Ouzounidis koos voor de gehuurde Argentijn Ezequiel Ponce in het punt van de aanval en met de fanatieke Petros Mantalos daar vlak achter. Dušan Tadić, Klaas-Jan Huntelaar en David Neres stonden voorin aan de kant van Ajax, door het plotselinge uitvallen van Matthijs de Ligt door een knieblessure werd Tadić omgedoopt tot captain van de ploeg en stond Frenkie de Jong naast Daley Blind centraal achterin.

Bij Ajax was in de eerste helft te zien dat er echt gezocht werd om de bal via de flank van Nicolás Tagliafico te spelen, de speler kon dan de bal doorspelen aan Carel Eiting of Tadić en zo kon de bal uiteindelijk bij Huntelaar terechtkomen. Een groot deel van deze tactiek liep goed maar in de afronding laakte het bij Ajax, terwijl de Amsterdamse club toch duidelijk een tandje sterker was dan de Grieken. Het mag dan ook niet de fijnste dag van spits Huntelaar genoemd worden, die zeer ongelukkig speelde.

Ajax kon dan ook pas in de tweede helft goed op gang komen, dat begon al goed door direct met vijftien seconden op de klok een hoekschop eruit te halen, vervolgens was daar Neres die de bal perfect op Tagliafico kon lepelen net na de hoekschop en de Argentijn werd totaal niet gedekt; een mooie snel genomen kans was het gevolg en de 1-0 lag al achter de half Nederlandse doelman Vasilios Barkas. Het duurde daarna niet lang voordat Ajax de wedstrijd volkomen in hun greep had, Ajax denderde voort en zag Athene geheel terugdeinzen op de eigen helft. Toen Ziyech en het middenveld er samen ook nog eens echt zin in kregen was het daarna snel gedaan.

Donny van de Beek – die net was ingevallen – kon op aanspelen van de geweldenaar Tadić de bal direct raken en schoot de bal keihard langs Barkas die nog even in slowmotion zich liet vallen om zo te laten zien dat hij totaal verbouwereerd was door het schot. AEK was geheel de weg kwijt en toen de 3-0 ook nog eens viel door een heerlijke stift van Tagliafico dichtbij de achterlijn, was het definitief gedaan met de Griekse ploeg van die beruchte Ouzounidis. Erik ten Hag had het technische schouwspel binnengesleept met mooi en aanvallend voetbal terwijl de mannen van AEK weinig lieten zien. Ajax heeft dus de eerste drie punten binnen en wacht nu af wat Benfica en Bayern München gaan doen in diezelfde poule.

