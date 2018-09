De Ligt loopt knieblessure op en is weken uit roulatie, domper Ajax

Matthijs de Ligt moet zijn Champions League debuut momenteel uitstellen, de verdediger van Ajax moet het duel van woensdagavond aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure.

De Telegraaf meldt woensdag dat het gaat om een knieblessure die De Ligt naar alle waarschijnlijkheid enkele weken tot maanden aan de kant houdt. Een fikse domper voor de Amsterdammers, waar De Ligt uitkeek naar zijn Champions League debuut.

'Ik heb vroeger als jonge jongen op de tribune mogen zitten bij de Champions League-wedstrijden. De sfeer is dan fantastisch,' aldus de verdediger op de persconferentie. 'Voor de wedstrijd al die vlaggetjes, de wedstrijd zelf en de spanning die je op de tribune had. Ik weet hoe het als supporter op de tribune voelt en hoe spannend het dan is. Dus voor mij is het mooi om morgen op dat veld te mogen staan.'

Naar alle waarschijnlijkheid zal Frenkie de Jong de positie van de geblesseerde De Ligt innemen in het duel tegen AEK Athene van woensdagavond in de Champions League.

